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نقل الشاعر إبراهيم رضوان المستشفى ودخوله العناية المركزة

06:34 م الخميس 16 يناير 2025

الشاعر إبراهيم رضوان

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كتب- مروان الطيب:

تعرض الشاعر الغنائي، إبراهيم رضوان لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات ودخل العناية المركزة لتلقي العلاج.

وكشفت ابنة الشاعر إبراهيم رضوان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، عن نقله للعناية المركزة وطالبت متابعيه بالدعاء له وكتبت: "الشاعر إبراهيم رضوان بالعناية المركزة، أرجو من كل محبيه الدعاء له بالشفاء".

إبراهيم محمود رضوان، ولد بمدينة المنصورة عام 1945، حاصل على بكالوريوس معهد الإعداد الإذاعي، يعمل باحثًا بالمركز القومي للآداب والفنون، يكتب الشعر بالعامية والفصحى، ونشرت أعماله في معظم الدول العربية، كما قدم للتلفزيون عدد من الأغاني، وتحولت إلى مسرحيات منها "مدد مدد، شدي حيلك يا بلد".

وفازت بأكثر من جائزة عربية، كما مثل مصر في أكثر من مهرجان شعري، كتب عشرات البرامج الإذاعية والمسرحيات والأفلام والتمثيليات الإذاعية، وساهم في إعداد البرامج الثقافية بالتلفزيون.

نقل الشاعر إبراهيم رضوان للعناية المركزة

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الشاعر إبراهيم رضوان نقل إبراهيم رضوان للمستشفى إبراهيم رضوان يتعرض لوعكة صحية
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