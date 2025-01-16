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رامي إمام يهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها: "الصاحب الجدع نعمة"

06:25 م الخميس 16 يناير 2025

المخرج رامي إمام

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كتب - معتز عباس:

وجه المخرج رامي إمام التهنئة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بمناسبة عيد ميلادها الـ45، الذي يوافق يوم 16 يناير من كل عام.

ونشر رامي، مقطع فيديو يعرض لقطات جمعته بياسمين، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الصاحب الجدع نعمة، كل سنة وأنتي طيبة يا ياسمينا".

وتفاعل رواد انستجرام مع التهنئة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى وأجدع اتنين"، " الله يديمكم في حياة بعض"، "أحلى اصحاب"، "أحلى معايدة من أحلى رامي"، "القمر ربنا يحميها".

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على جانب آخر، أعلنت ياسمين عبد العزيز، عن بدء تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم"، وذلك عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "بسم الله ابتدينا تصوير فيلم كوميدي زوجة رجل مش مهم بإذن الله".

رامي امام على انستجرام

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