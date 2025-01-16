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"حالته الصحية خطيرة".. تامر عبدالمنعم يطلب الدعاء لوالده

04:52 م الخميس 16 يناير 2025

الفنان تامر عبدالمنعم

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كتبت- منال الجيوشي

طالب الفنان تامر عبدالمنعم، جمهوره، الدعاء لوالده الذي نقل للمستشفى منذ أيام

وكتب تامر عبدالمنعم عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "في مثل هذه اللحظات العصيبة، أرجو الدعاء لوالدي فإنه بحالة خطيرة للغاية"

وكان الفنان تامر عبدالمنعم قد أعلن في نوفمبر الماضي، عن خضوع والده لعملية جراحية

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر عبدالمنعم مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة حسن الرداد، نرمين الفقي، ناهد السباعي

تامر عبدالمنعم والد تامر عبدالمنعم عملية جراحية
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