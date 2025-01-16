"أمام سيارة فارهة" مي عمر تشارك متابعيها أحدث جلسة تصوير

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها، على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت في الصور أمام سيارة فارهة.

ونشرت مي الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "قمر، الجمال كله، سكر بجد، يا حلاوتك يا أناقتك، أجمل من الجمال نفسه، ربنا يحفظك يا روحي".

ويعرض للفنانة مي عمر حاليًا في السينمات فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية، هم هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، أسماء جلال، محمد سلام.

وتدور أحداث فيلم "بضع ساعات في يوم ما" في إطار من التشويق والرومانسية، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تترابط وتتشابك القصص بينهم ويجمعهم الحب، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

يذكر أن، مي عمر تشارك بمسلسل "إش إش" ضمن موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب فيلم "الغربان" بطولة الفنانة عمرو سعد والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

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