كارينا كابور تطمئن الجمهور على حالة زوجها سيف علي خان بعد تعرضه لـ 6 طعنات

كتبت: سهيلة أسامة

علقت الممثلة الهندية كارينا كابور خان، زوجة الفنان سيف علي خان، على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مروع.

ونقلاً عن "العربية"، أصدرت بياناً رسمياً تطمئن فيه الجمهور، مؤكدة أن زوجها أصيب في ذراعه أثناء الحادث، وأنه يخضع الآن لعملية جراحية في مستشفى "ليلافاتي"، وأضافت أن حالته الصحية مستقرة تمامًا ويتعافى بشكل جيد.

وكان سيف علي خان قد تعرض لحادث في محاولة لاقتحام منزله وسرقته في مومباي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، 16 يناير، ووجه له ست طعنات، وتم نقله فورًا إلى مستشفى "ليلافاتي" لتلقي العلاج.

اقرأ أيضًا:

أكرم حسني ينشر صورًا جديدة مع آية سماحة من كواليس مسلسل "الكابتن"

كريم فهمي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

بكلمات مؤثرة.. قصي خولي يحيي ذكرى وفاة والده

باسم ياخور ينتقد الأوضاع في سوريا: "فيه كتير شغلات ما اتغيرت بالجوهر"