خالد سليم لياسمين عبد العزيز: "أصيلة وصاحبة صحابها"

كتبت- نوران أسامة:

هنأ الفنان خالد سليم الفنانة ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها ووجه رسالة لها تهنئة، ونشر صور تجمعهم عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

وكتب خالد: "النهاردة عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز الفنانة الجميلة أوي وروحها أجمل، وقلبها أجمل وأجمل، الإنسانة الأصيلة اللي بتحب كل اللي حواليها، الحقانية أوي وصاحبة كل صحابها الحقيقيين".

وتابع: "ربنا يسعدك وتكون السنة الجديدة في حياتك حلوة وتكون كلها صحة وسعادة ونجاح وستر من ربنا ومحبة من كل الناس أكتر وأكتر، ربنا يخليكي لأولادك ولجمهورك وكل حبايبك، ومسلسلنا إن شاء الله يكسر الدنيا في السنة الحلوة دي".

يذكر أن الفنان خالد سليم يشارك في مسلسل "وتقابل حبيب" المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025، وهو بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

View this post on Instagram A post shared by Khaled Selim II (@khaledselimofficial)

اقرأ أيضًا:

بكلمات مؤثرة.. قصي خولي يحيي ذكرى وفاة والده

"مش هنسالك مساندتك ليا في وفاة أمي".. مي عز الدين توجه رسالة لياسمين عبدالعزيز

إحسان الترك: "بعت أملاكي وعربيتي عشان أقدر أعيش"

طعن سيف علي خان 6 طعنات خلال محاولة سرقة منزله

هاني شاكر: غير راضي عن تصرفات محمد رمضان وكلمته كتير بس مش بيسمع الكلام