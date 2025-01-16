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أكرم حسني ينشر صورًا جديدة مع آية سماحة من كواليس مسلسل "الكابتن"

03:23 م الخميس 16 يناير 2025
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كتبت: سهيلة أسامة

شارك الفنان أكرم حسني جمهوره ومتابعيه صورًا جديدة من كواليس مسلسل "الكابتن" المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2025.

ونشر الصور عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت فيها الفنانة آية سماحة، وعلق قائلاً: "صباح الفل يا سما".

وتدور أحداث مسلسل "الكابتن" في إطار كوميدي، ويشارك أكرم حسني البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم اية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد فرج، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني.

يذكر أن، آخر ما عرض للفنان أكرم حسني كانت مسرحية "ألف تيتة وتيتة" والتي تم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض".

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أكرم حسني آية سماحة مسلسل الكابتن
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