رانيا يوسف تنشر صور جديدة من كواليس مسلسل "موضوع عائلي 3"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها، عبر السوشيال ميديا صورًا جديدة لها، وظهرت مع الفنان ماجد الكدواني من كواليس مسلسل "موضوع عائلي 3".

ونشرت رانيا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تفتكروا عبلة هتعمل إيه تاني في إبراهيم وهتنجح تتجوزه ولا لا".

ويعرض مسلسل موضوع عائلي 3"، على منصة شاهد VIP، هو من بطولة ماجد الكدواني، نور، محمد شاهين، طه دسوقي، رنا رئيس، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمد القس، ياسمينا العبد، وظهور خاص لرانيا يوسف، وإخراج أحمد الجندي، تولى كتابة العمل ورشة من الكتاب، تضم: محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.

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