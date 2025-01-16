حاتم حافظ مؤلف "صفحة بيضا" يكشف تطورات حالته الصحية

كتبت- سهيلة أسامة:

طمأن السيناريست حاتم حافظ، مؤلف مسلسل "صفحة بيضا"، جمهوره على حالته الصحية.

وكتب حافظ عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك": "شكر الله لكم سؤالكم ودعواتكم، الحمد لله أنا بقيت أحسن، ومستني بس تحت الملاحظة للاطمئنان، باعتذر طبعًا عن عدم تمكني من الرد على تليفوناتكم ورسائلكم، وبأجدد امتناني لمحبتكم".

وحجز المؤلف حاتم حافظ، في المستشفى، يوم الأحد الماضي، وتم تشخيص حالته الصحية، بأنها إصابة بالتهاب فيروسي و بكتيري في الرئتين، وتم استبعاد الاشتباه في وجود ذبحة صدرية، وذلك وفقا لما نشر في صفحة المؤلف في موقع فيسبوك.

المؤلف حاتم حافظ، احتفل مؤخرا بإنتهاء تصوير مسلسل "صفحه بيضا"، وقامت قناة on، بطرح البرومو الدعائي، إستعدادا لعرض العمل.

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