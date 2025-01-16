كريم فهمي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الفنان كريم فهمي، على تهنئة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم 16 يناير.

ونشر "فهمي" صورة تجمعهما عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنتي طيبة وجميلة يا ياسو".

يذكر أن الفنان كريم فهمي مسلسل يشارك في مسلسل "وتقابل حبيب" المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025، وهو بطولة ياسمين عبدالعزيز، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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