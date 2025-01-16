بعد محاولة اغتياله وتعرضه لـ 6 طعنات.. أبرز المعلومات عن سيف علي خان

كتبت- سهيلة أسامة:

تعرض النجم الهندي سيف علي خان لحادث مروع إثر محاولة سرقة منزله في مومباي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 16 يناير.

وفيما يلي نعرض لكم أبرز المعلومات عن حياة الممثل الهندي سيف علي خان:

وُلد سيف علي خان في 16 أغسطس 1970 بنيودلهي الهند، واسمه الحقيقي "ساجد علي خان"، وينتمي إلى عائلة مسلمة.

تزوج سيف لأول مرة من الممثلة أمريتا سينج، واستمر زواجهما لمدة 15 عامًا أنجبا خلالها طفلين سارة وإبراهيم، وبعد الانفصال، تزوج من الممثلة كارينا كابور عام 2012، ولديهما ابنان تيمور وجهانجير.

حصل "خان" على جائزة أفضل ممثل عن أدائه في فيلم الطنين (2004)، وحقق نجاحات تجارية في أفلام مثل "سلام" Namastè" (2005)"، و"تا را روم بوم" (2007)، كما تألق في أعمال مشهودة مثل "Parineeta" و"Omkara".

دخل سيف مجال الإنتاج السينمائي عبر تأسيسه شركة "Illuminati Films" عام 2009.

يُعد سيف علي خان أحد أكثر النجوم نجاحًا وتأثيرًا في بوليوود.

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