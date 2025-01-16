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باسم ياخور ينتقد الأوضاع في سوريا: "فيه كتير شغلات ما اتغيرت بالجوهر"

12:33 م الخميس 16 يناير 2025

سوريا

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كتبت- نوران أسامة:

أثار الفنان السوري باسم ياخور جدلًا واسعًا عقب تصريحاته الأخيرة وانتقاده للأوضاع الحالية في سوريا.

جاء ذلك خلال لقائه في بودكاست "ضيعة ضايعة" مع صحيفة "النهار"، وقال باسم: "في هالحين ماكتير مناسب، والوضع بيضم حالة من فوضى معينة، واليوم كتير بتصير أشياء بسوريا بشعة بعد شهر من الحكم في سوريا واستلام السلطة الجديدة الحكم".

وتابع: "فيه كتير شغلات ما اتغيرت بالجوهر، والبلاء الأكبر اللي بشوفه هو المزاودة كله معتبر نفسه قاضي وحاكم والكل بيزاود على الأخر بالواطنية".

يذكر أن الفنان باسم ياخور شارك في مسلسل "المهرج"، وهو بطولة كلًا من خالد القيش، أمل بو شوشة، نضال نجم، غزوان الصفدي، عدنان أبو الشامات، ديمة الجندي وغيرهم.

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سوريا بودكاست ضيعة ضايعة الأوضاع في سوريا
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