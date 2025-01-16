"مش هنسالك مساندتك ليا في وفاة أمي".. مي عز الدين توجه رسالة لياسمين عبدالعزيز

كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة مي عز الدين رسالة تهنئة للفنانة ياسمين عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم الخميس.

ونشرت مي صورة لياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وعلقت: "كل سنة وإنتي ناجحة ومنورة، كل سنة وإنتي قوية وروحك نضيفة، كل سنة وإنتي جدعة وبميت راجل كل سنة وإنتي قمر من جوه ومن بره، كل سنة وإنتي ربنا حافظك يا ست البنات، أنا سمعت نصيحتك وده اللي قواني أنزل واشتغل ربنا يطبطب على قلبك زي ما طبطبتي عليا مش هنسالك مساندتك ليا في وفاة أمي، بحبك".

يذكر أن الفنانة مي عز الدين، شاركت في مسرحية "قلبي وأشباحة" بطولة عمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير، تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز) وإخراج محمد محمدي.

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