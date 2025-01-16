إحسان الترك: "بعت أملاكي وعربيتي عشان أقدر أعيش"

كتبت- سهيلة أسامة:

أثار الفنان إحسان الترك جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو، وهو في وضع صحي متدهور، مشيرًا إلى معاناته من أزمة مالية.

وفي الفيديو، ظهر إحسان الترك مستلقيًا على سريره، موضحًا أنه يعاني من أزمة صحية ومادية، وقال: "أنا بطمن أهلي وناسي وبقولهم أنا بخير الحمد لله، وطبعاً الأزمة كانت شديدة جدًا في البداية، وبقيت أحسن بقيت أقدر أتكلم".

وأضاف: "بعت أملاكي وعربيتي علشان عايز أصرف وأعيش وأفتح بيتي، أنا جاي من أوروبا معايا مبلغ وقدره، قعدت 5 سنين، ودخلت مشاريع اللي خسرت فيهم واللي اتسرقت فيهم، فطبعًا لازم أبيع حاجتي علشان أقدر أعيش، الفن غدار بقالي خمس سنين مش بشتغل".

وتحدث عن حالته الصحية قائلًا: "كانت في البداية نزلة شعبية حادة قصرت عليا وبهدلتني".

الفنان إحسان الترك شارك في عدد من الأعمال الفنية التي حققت نجاح كبير منها: (جعفر العمدة، ريا وسكينة، تاج، سوبر ميرو) وغيرها

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