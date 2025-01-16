طعن سيف علي خان 6 طعنات خلال محاولة سرقة منزله

كتبت- سهيلة أسامة:

تعرض النجم الهندي سيف علي خان لحادث مروع، في محاولة لاقتحام منزله وسرقته في مومباي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 16 يناير.

ووجه له ست طعنات، وتم نقل الممثل الهندي على الفور إلى مستشفى "ليلافاتي" لتلقي العلاج.

وأصدر فريق عمله بيانًا جاء فيه: "سيف علي خان خضع لعملية جراحية وخرج منها بسلام، هو الآن في مرحلة التعافي وتحت المراقبة الطبية المستمرة، أفراد العائلة بخير، والشرطة تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث".

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