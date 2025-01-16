هاني شاكر: غير راضي عن تصرفات محمد رمضان وكلمته كتير بس مش بيسمع الكلام

كتبت- منال الجيوشي

أكد الفنان هاني شاكر أن هناك بعض الأشخاص قالوا إنه يشعر بالغيرة من الفنان محمد رمضان وهذا الأمر غير صحيح لأن ما يقدمه من مختلف عما يقدمه، موضحاً أن محمد رمضان يرى نفسه نمبر وان وهو حر في حياته وإصبعه الذي يشير به لم يستفزني فهو يشير به لحاله.

وتابع المطرب الكبير خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "الفصول الأربعة" مع الإعلامي اللبناني علي ياسين والذي يعرض عبر فضائية الجديد اللبنانية قائلاً: "هو اصبعه على نفسه مش عليا أنا، كل واحد حر في حاله وكل واحد شايف نفسه أحسن شخص في الكون يا أرض اتهدي ما عليكي لكن أنا وقت النقابة ما كنتش راضي عن اللي هو بيعمله".

وأشار المطرب هاني شاكر إلى أنه غير راضي عن تصرفات محمد رمضان وما يقدمه على المسرح، فضلاً عن الملابس التي كان يرتديها والعري الذي يظهر به، فهو كسر الضوابط التي يسير عليها المجتمع المصري وربما كان يقلد مايكل جاكسون ولكن ما يفعلونه الغرب لا يصح أن نفعله في وطننا

واختتم هاني شاكر حديثة قائلاً: "إحنا في مصر مش كل اللي ناجح بره ينفع نعمله عندنا لأن تقاليدنا مش بتسمح نعمل أي حاجة وخلاص، إنت ممكن تغني بس مش لازم تتعرى على المسرح ترقص بس بشكل لائق لكن مينفعش تعمل مشاهد فيها إيحاءات، وأنا قعدت معاه وقلت له يا محمد ما ينفعش كده ولازم نحافظ على تقاليد الشكل العام أنت بتغني هنا في مصر ولكن مكانش بيسمع الكلام".