"شكرا لكل ضمير صاحي".. هكذا علقت لطيفة على وقف إطلاق النار في غزة

كتب - معتز عباس:

أعربت المطربة لطيفة، عن سعادتها بعد التوصل رسميًا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكتبت "لطيفة" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس": "مليار شكر لكل ضمير صاحي في مصر الحبيبة، مصر وقطر الحبيبة، على سعيهم للوصول لهذه الاتفاقية، اتفاق وقف إطلاق النار في غزة رحمة بأهالينا في غزة".

وأضافت: "يكفيهم ظلم وتهجير وقصف، يارب، تديم على كل وطننا العربي الأمن والاستقرار".

انتهت المطربة التونسية لطيفة، من وضع اللمسات النهائية على أحدث أغانيها، والتي تشهد عودتها للتعاون مع الشاعر حسام سعيد.

المطربة لطيفة، قامت بتسجيل الأغنية التي فضّل صناعها عدم الكشف عن اسمها، بحضور ملحنها مصطفى الشعيبي، والموزع الموسيقي محمد ياسر.

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