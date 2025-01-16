حدث بالفن | تكريم محمد صبحي وعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز وأسعار تذاكر حفل تامر حسني

إعداد- منال الجيوشي:

نشر موقع مصراوي خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بتكريم الفنان محمد صبحي، وحسين فهمي، وعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز، وأسعار تذاكر حفل تامر حسني، وغيرها من الأخبار.