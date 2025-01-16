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حدث بالفن | تكريم محمد صبحي وعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز وأسعار تذاكر حفل تامر حسني

12:05 ص الخميس 16 يناير 2025
حدث بالفن | تكريم محمد صبحي وعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز وأسعار تذاكر حفل تامر حسني

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إعداد- منال الجيوشي:

نشر موقع مصراوي خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بتكريم الفنان محمد صبحي، وحسين فهمي، وعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز، وأسعار تذاكر حفل تامر حسني، وغيرها من الأخبار.

عايدة غنيم التيك توك سمير غانم باميلا كيك تامر عاشور ياه حفل تامر حسني شكري سرحان تصريحات عمر متولي حسين فهمي محمد صبحي ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها ياسمين عبدالعزيز ليلى علوي حفل زفاف نجل زاهي حواس

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