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أمام الأهرامات.. نسرين طافش تعلق على وقف إطلاق النار: "الأمان والعزة لأهل غزة"

11:52 م الأربعاء 15 يناير 2025

نسرين طافش

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كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة السورية نسرين طافش، على التوصل رسميًا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونشرت نسرين صورة لها بعلم فلسطين من أمام الاهرامات، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "سلام عليكم بما صبرتم، سلام لغزة، سلام سلام".

وأضافت: "الفرحة كبيرة كبييييرة و ما هي إلا ساعات قليلة عن تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، رحم الله شهدائنا ومسح على قلوب الثكالى بنوره والأمان والعزة لكل أهل غزة ".

ويعرض للفنانة نسرين طافش بالسينمات حاليًا فيلم "الدشاش" بطولة النجم محمد سعد، وسط مشاركة مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين أمين.

وتدور أحداث فيلم "الدشاش" في إطار درامي، حول الدشاش الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، يسعى للتحول إلى شخص أفضل، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

نسرين طافش امام الاهرامات

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