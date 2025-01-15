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بواسطة أشرف زكي.. انتهاء الخلاف بين عائلة شكري سرحان وعمر مصطفى متولي (صور)

11:24 م الأربعاء 15 يناير 2025
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    اشرف زكي وأيمن عزب ومحسن سرحان
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    محسن سرحان على فيسبوك
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كتب - معتز عباس:

أعلن محسن سرحان، المتحدث باسم عائلة الراحل شكري سرحان، انتهاء الخلاف بينه وبين الفنان عمر مصطفى متولي، والفنان أحمد فتحي.

ونشر "سرحان" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، صورًا جمعتها بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب، معلنًا انتهاء الخلاف.

وكتب ممثل أسرة شكري سرحان: "انتهاء الخلاف بوساطة نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكى وبحضور الفنان أيمن عزب، (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها)".

وواجه عمر متولي هجومًا بعد حواره مع الفنان أحمد فتحي، في برنامجه "ليك لوك"، على موقع "يوتيوب"، وقال: "إن الفنان الراحل شكري سرحان، نال نجومية، تفوق حجم موهبته، وهو ما أثار غضب أسرة الفنان الراحل، وأصدرت بيانا غاضبا.

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