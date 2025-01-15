"زغرودة" بدرية واحتفال هادي الباجوري.. 20 صورة من عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز

بحضور يسرا وإلهام شاهين.. ليلى علوي تنشر صورًا جديدة من حفل زفاف نجل زاهي

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ45، الذي يوافق غدًا الخميس 15 يناير.

ونشر برنامج "عرب وود"، مقطع فيديو لـ احتفال ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها، بحضور المخرج هادي الباجوري الذي حرص على تهنئتها، وصديقتها الفنانة بدرية طلبة، من داخل "لوكيشن" تصوير إحدى الإعلانات.

وحرصت بدرية طلبة على إطلاق "زغاريد" احتفالًا بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.

على جانب آخر، أعلنت ياسمين عبد العزيز، عن بدء تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم"، وذلك عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "بسم الله ابتدينا تصوير فيلم كوميدي زوجة رجل مش مهم بإذن الله".

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