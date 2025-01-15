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"كل سنة وأنتي ربنا بيحبك".. بدرية طلبة تهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها والفنانة ترد

10:12 م الأربعاء 15 يناير 2025

بدرية طلبة

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كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة بدرية طلبة رسالة تهنئة لصديقتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز بمناسبة عيد ميلادها الموافق غدًا 16 يناير.

ونشرت "بدرية"، صورة لياسمين عبدالعزيز عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "16 يناير عيد ميلاد القمر كل سنة وانتي جميلة وقلبك مليان خير كل سنة وانتي ناجحة ومكسرة الدنيا كل سنة وانتى ربنا بيحبك وزارع في قلوب الناس حب ليك يملا الكون".

وأضافت: "كل سنة وأنتى واولادك وكل حبايبك بخير وصحة وسعادة ربنا يبارك في صحتك واولادك ويبعد عنك الأذى يا قلب قلبي، بحبك يا ياسوو".

لترد عليها ياسمين، وعلقت: "اية الكلام الحلو دة يا أحلي بدرية، بحبك".

على جانب آخر، أعلنت ياسمين عبد العزيز، عن بدء تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم"، وذلك عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "بسم الله ابتدينا تصوير فيلم كوميدي زوجة رجل مش مهم بإذن الله".

بدرية طلبة على انستجرام

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بدرية طلبة ياسمين عبدالعزيز عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز انستجرام بدرية طلبة
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