بمشاركة هادي الباجوري.. ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها (صور وفيديو)

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كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الذي يوافق غدا الخميس 16 يناير، وذلك بحضور أصدقائها.

ونشر برنامج "عرب وود"، مقطع فيديو لـ احتفال ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها، بحضور المخرج هادي الباجوري وأعضاء فريقه، من داخل "لوكيشن" تصوير إحدى الإعلانات.

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على جانب آخر، أعلنت ياسمين عبد العزيز، عن بدء تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم"، وذلك عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "بسم الله ابتدينا تصوير فيلم كوميدي زوجة رجل مش مهم بإذن الله".

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