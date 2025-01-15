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بحضور يسرا وإلهام شاهين.. ليلى علوي تنشر صورًا جديدة من حفل زفاف نجل زاهي حواس

08:59 م الأربعاء 15 يناير 2025
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    صورة ليلى علوي مع الأسرة والأصدقاء في حفل الزفاف_1
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    ليلى علوي وأعضاء وزارة الاثار_4
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    ليلى علوي وأصدقائها_3
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    ليلى علوي وخالد العناني وزير السياحة الاسبق_10
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كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة ليلى علوي، التهنئة لـ كريم حواس، نجل عالم الآثار ووزير السياحة المصري الأسبق زاهي حواس، بمناسبة حفل زفافه، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء.

ونشرت ليلى صورا جديدة من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مبروك للعروسين كريم حواس و عليا زكي ربنا يسعد ايامكم، بتمنالكم حياه سعيدة مع بعض و مبروك للعزيز الدكتور خالد حواس".

شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، ومن أبرز الحضور كان الفنان حسين فهمي، الفنانة يسرا، الفنانة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة لبلبة، الفنان خالد النبوي، والفنانة هالة صدقي.

وتشارك ليلى علوي بطولة فيلم المستريحة، من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح، بطولته بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود.

يذكر أن، ليلى علوي بدأت حياتها الفنية مبكرًا جدًا، حيث عملت و هي لا تزال صغيرة مع أبلة فضيلة في الإذاعة و برنامج ماما سميحة في التلفزيون، كما شاركت في العديد من برامج الأطفال، ودرست في المدارس الفرنسية وتخرجت في كلية التجارة في عام 1991.

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