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تامر عاشور يطرح ألبومه الغنائي الجديد "ياه" على يوتيوب ومنصات الموسيقى

08:18 م الأربعاء 15 يناير 2025

تامر عاشور المطرب

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كتب - معتز عباس:

أطلق المطرب تامر عاشور، مساء اليوم الأربعاء، ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "ياه"، والمتاح حاليًا على موقع "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة.

وكتب عاشور، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام": "ألبوم "ياه" تقدروا تسمعوا كامل على يوتيوب دلوقتي وجميع المنصات"..

يتضمن الألبوم 11 أغنية، وهي: "يوم ما تنسى"، "ماشيين"، "حبيبي القديم"، "دراما"، "غيبة الحبايب"، "حبك رزق"، "مكرهتوش"، "والله يحنن"، "جُم شرفوا"، "مرتحناش"، و"قصر بعيد".

تعاون تامر في الألبوم "ياه"، مع مجموعة من الشعراء والملحنين المميزين، وهم: أحمد المالكي، محمود عبد الله، حسام سعيد، عمرو المصري، محمد بنداري، أحمد عيسى، محمد مدين، أحمد عبد السلام، وعمرو الشاذلي.

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