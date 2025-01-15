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بالصور| حسين فهمي يعلن حصوله على وسام "النجمة الكبرى" من دولة فلسطين

07:20 م الأربعاء 15 يناير 2025
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    حسين فهمي يحصل على وسام النجمة الكبرى (2)_2
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    حسين فهمي يحصل على وسام النجمة الكبرى (1)_1
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كتب - معتز عباس:

أعلن النجم حسين فهمي، حصوله على وسام الثقافة والعلوم والفنون، من سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية.

ونشر حسين، صور التكريم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "حصلت بالأمس على وسام الثقافة والعلوم والفنون النجمة الكبرى، التي منحني إياها السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين".

وأضاف: "تمت مراسم التكريم في وجود معالي سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية".

وكان النجم حسين فهمي، أعلن دعمه للقضية الفلسطينية، في حفل مهرجان القاهرة السينمائي الأخير، كما قدم دورة استثنائية لصالح القضية والشعب الفلسطيني في عام 2024.

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حسين فهمي حسين فهمي يحصل على وسام النجمة الكبرى وسام النجمة الكبرى من دولة فلسطين سفير دولة فلسطين لدى مصر حسين فهمي على انستجرام
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