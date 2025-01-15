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كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. وأحمد العوضي يغازلها

07:05 م الأربعاء 15 يناير 2025
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    كارولين عزمي على فيسبوك
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة كارولين عزمي، متابعيها جلسة تصوير جديدة، من أحدث ظهور لها.

ونشرت كارولين، الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، ليرد عليها الفنان أحمد العوضي: "سمارة الحتة".

وردت كارولين على مغازلة العوضي، وكتبت: "فهودي".

تشارك الفنانة كارولين عزمي سباق رمضان 2025، بمسلسل "فهد البطل"، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، ويضم العمل مجموعة من النجوم بجانب أحمد العوضي، أبرزهم ميرنا نور الدين، نسرين أمين، أحمد عبد العزيز، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، عايدة رياض، صفوة، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

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كارولين عزمي فيسبوك كارولين عزمي أحمد العوضي
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