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هنا الزاهد تنشر صورا جديدة من كواليس مسلسل "إقامة جبرية"

06:38 م الأربعاء 15 يناير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هنا الزاهد في كواليس اقامة جبرية
  • عرض 3 صورة
    هنا الزاهد في كواليس اقامة جبرية
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها، صورًا جديدة من كواليس مسلسل "إقامة جبرية".

ونشرت هنا صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "سلمى".

حقق مسلسل "إقامة جبرية"، ناحًجا واسعًا منذ بداية عرضه على منصة "watch it"، والمسلسل بطولة كلًا هنا الزاهد، أحمد حاتم، صابرين، محمد الشرنوبي، عايدة رياض، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، لطيفة أحمد، وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

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هنا الزاهد هنا الزاهد على انستجرام مسلسل إقامة جبرية هنا الزاهد بمسلسل إقامة جبرية
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