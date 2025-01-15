هنا الزاهد تنشر صورا جديدة من كواليس مسلسل "إقامة جبرية"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها، صورًا جديدة من كواليس مسلسل "إقامة جبرية".

ونشرت هنا صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "سلمى".

View this post on Instagram A post shared by Hannah El-Zahed (@hannahelzahed)

حقق مسلسل "إقامة جبرية"، ناحًجا واسعًا منذ بداية عرضه على منصة "watch it"، والمسلسل بطولة كلًا هنا الزاهد، أحمد حاتم، صابرين، محمد الشرنوبي، عايدة رياض، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، لطيفة أحمد، وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

اقرأ أيضا..

بملامح هادئة.. أحدث ظهور لنانسي عجرم والجمهور يعلق: "نجمة الأجيال"

رامي صبري ينشر فيديو من كواليس كليب "فعلًا مبيتنسيش"