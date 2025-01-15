بالتزامن مع عيد الحب.. مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا في الشيخ زايد

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفل غنائي يوم 14 فبراير، في منطقة الشيخ زايد، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

وروج "مدحت" للحفل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ونشر الملصق الدعائي للحفل، وعلق: "في عيد الحب السنة دي، هننسى الحزن كله ونغني من قلبنا في حفلة حب في حب، استعدوا لليلة مليئة بالفرحة والحب بأغاني سعيدة وأغاني هتتغنى لأول مرة في تياترو أركان يوم 14 فبراير الساعة 8 مساءً، بحبكوا".

وكان مدحت صالح قد حصل على جائزة الإبداع الفني في حفل توزيع جوائز مهرجان "الأفضل" في دورته العاشرة، الذي أقيم في ديسمبر الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة.

ويذكر أن آخر أعمال مدحت صالح هي أغنية "شهم ابن شهم"، التي تعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين.

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