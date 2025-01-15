تصل 3000 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني لطلبة جامعات عين شمس وحلوان

كتب-مصطفى حمزة:

دعا النجم تامر حسني، طلبة جامعات عين شمس و حلوان، لمتابعة تفاصيل حجز، حفله المقرر إقامته في فبراير المقبل.

النجم تامر حسني، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، بوستر الدعاية ورابط الحجز للحفل، المقرر إقامته في فاميلي بارك ، يوم 14 فبراير المقبل، وكتب،:" جامعة عين شمس و جامعة حلوان حبايب قلبي إن شاء الله مستنيكم يوم ١٤ فبراير في يوم الحب ده أنا ههريكوا حب"،

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 500، و 800، و 1300، و 3000 جنيها.

النجم تامر حسني، طرح مؤخرا بمشاركة المطرب رامي صبري، كليب أغنية كليب "فعلا مبيتنسيش"، الذي يتصدر المركز الأول في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، مع وصول عدد مشاهداته إلى ما يزيد عن 3 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر قناة المطرب تامر حسني في موقع يوتيوب.

الأغنية، كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكّل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين.