أحمد الفيشاوي يحتفل بترشيحه لجائزة أفضل ممثل في مهرجان Joy Awards

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أعرب فيه عن سعادته بترشيحه لجائزة "أفضل ممثل"، ضمن فعاليات مهرجان Joy Awards بالمملكة العربية السعودية.

وعلق الفيشاوي على الفيديو: "السنة دي إن شاء الله هيبقى وشها حلو على الكل، والحمد لله تم ترشيحي لأحسن ممثل في مهرجان Joy Awards بالمملكة العربية السعودية، جايلكوا في السكة يا حبايبي يا غاليين".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي شارك في عام 2024 ببطولة أكثر من فيلم، بينها: "السيستم" مع الفنان طارق لطفي والفنانة نسرين طافش، و"بنقدر ظروفك" مع الفنانة مي سليم.

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