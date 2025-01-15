لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أحمد الفيشاوي يحتفل بترشيحه لجائزة أفضل ممثل في مهرجان Joy Awards

04:49 م الأربعاء 15 يناير 2025

أحمد الفيشاوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أعرب فيه عن سعادته بترشيحه لجائزة "أفضل ممثل"، ضمن فعاليات مهرجان Joy Awards بالمملكة العربية السعودية.

وعلق الفيشاوي على الفيديو: "السنة دي إن شاء الله هيبقى وشها حلو على الكل، والحمد لله تم ترشيحي لأحسن ممثل في مهرجان Joy Awards بالمملكة العربية السعودية، جايلكوا في السكة يا حبايبي يا غاليين".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي شارك في عام 2024 ببطولة أكثر من فيلم، بينها: "السيستم" مع الفنان طارق لطفي والفنانة نسرين طافش، و"بنقدر ظروفك" مع الفنانة مي سليم.

اقرأ أيضًا:

بملامح هادئة.. أحدث ظهور لنانسي عجرم والجمهور يعلق: "نجمة الأجيال"

بـ غطاء رأس وفستان مكشوف.. باميلا كيك تثير الجدل من جديد على "إنستجرام"

أحمد الفيشاوي جائزة أحسن ممثل مهرجان Joy Awards
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تصل 3000 جنيهًا.. تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني لطلبة جامعات عين شمس وحلوان

إعلان

إعلان

رسميا.. حماس توافق على وقف إطلاق النار في غزة
أكسيوس: التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة غزة غدًا
رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر