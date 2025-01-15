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رامي صبري ينشر فيديو من كواليس كليب "فعلًا مبيتنسيش"

04:29 م الأربعاء 15 يناير 2025

رامي صبري

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كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان رامي صبري جمهوره مقطع فيديو من كواليس تصوير كليب أغنيته الجديدة "فعلًا مبيتنسيش"، وظهر برفقة الفنان تامر حسني وهو يعزف على آلة البيانو.

ونشر رامي الفيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "العلاقة لما بتكون مبنية على الحب والأخوة والثقة، وده كمان يكون في عمل فني، لازم تكون الروح كده، من أحلى الأجواء في تصوير أغنية فعلاً مبيتنسيش".

أغنية "فعلا مبيتنسيش" حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر منصات الموسيقى المختلفة، والأغنية كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكّل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين.

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A post shared by Ramy Sabry (@ramysabry8)

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رامي صبري كليب فعلًا مبيتنسيش اغنية فعلًا مبيتنسيش
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