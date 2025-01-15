بملامح هادئة.. أحدث ظهور لنانسي عجرم والجمهور يعلق: "نجمة الأجيال"

كتبت- نوران أسامة:

أطلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على متابعيها بإطلالة هادئة في أحدث ظهور لها، ولاقت الصورة تفاعل كبير من جمهورها.

ونشرت نانسي الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وانهالت عليها التعليقات من جمهورها، وجاءت بعض منها كالتالي: "إنتي أصلًا نجمة"، "صباح الخير على الوش الملائكي"، "نجمة الأجيال"، "وردة لبنان"، "حبيبتي الله يحفظك".

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم أحيت مؤخرًا حفل غنائي ضخم مع الفنان رامي صبري، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا:

لأول مرة اسم 22 مخرج من غزة على بوستر".. رشيد المشهراوي يروج لفيلم "من المسافة صفر"

لبنى عبد العزيز لمصراوي: لم أعتزل التمثيل والأعمال المعروضة لا تناسب مكانتي الفنية

بسبب مقلب على الهواء.. شيري عادل تتصدر تريند "جوجل"

روبرت دي نيرو يعود للعصابات من جديد بفيلم الجريمة "Alto Knights"