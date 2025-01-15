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بـ غطاء رأس وفستان مكشوف.. باميلا كيك تثير الجدل من جديد على "إنستجرام"

03:21 م الأربعاء 15 يناير 2025
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كتبت- سهيلة أسامة:

أثارت الفنانة اللبنانية باميلا كيك جدلاً واسعًا بعد إطلالتها الأخيرة، أثناء تكريمها بجائزة الإبداع والتميز في إسطنبول.

ونشرت باميلا الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة ارتدت فيها غطاء رأس وفستان مكشوف باللون الأزرق.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت بعضها كالتالي: "دخيل هالأزرق"، "قررتي تحطي نصف حجاب"، "ملكة"، "يا عمري بحبك كتير".

ودائمًا ما تثير الفنانة اللبنانية باميلا الكيك جدلًا بتصريحاتها، إذ كشفت خلال وجودها ضيفة ببرنامج "كتير هالقد" مع الإعلامي اللبناني هشام حداد عن تلقيها عروض زواج من الجنسين وعلقت قائلة: "أنا إذا أغرمت بامرأة يمكن أكون أول واحدة أتزوج من امراة، أنا ما عندي مشكلة أظهر عارية في أي عمل فني، أنا إنسان عندي 50 بالمئة أنوثة و50 بالمئة رجولة".

يذكر أن آخر مشاركة "باميلا الكيك" الفنية كانت بفيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر عام 2022.

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باميلا كيك غطاء رأس فستان مكشوف
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