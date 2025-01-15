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اليوم.. أحمد سعد يستعد لطرح ألبومه الجديد "حبيبنا"

02:59 م الأربعاء 15 يناير 2025

بوستر أغاني ألبوم احمد سعد حبيبنا

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كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان أحمد سعد، لطرح ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "حبيبنا"، والمقرر إطلاقه اليوم الأربعاء.

وكان أحمد سعد، قد روج للألبوم عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشر بوسترات أغاني الألبوم، وكتب: "أحمد سعد "حبيبنا" 2025، بكرة على يوتيوب وكل التطبيقات".

يضم ألبوم "حبيبنا" 9 أغنيات، هي: "مفتقدني"، "عايز سلامتك"، "لو تيجي"، "بسيط"، "سودا سودا"، "تيجي نحارب"، "عمري اللي فات"، "أنا مشيت"، و"حبيبنا"، ويتعاون سعد في هذا الألبوم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين مثل الشاعر تامر حسين، الملحن عزيز الشافعي، الملحن تامر علي، الموزع نادر حمدي، والشاعرة منة القيعي، وغيرهم.

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أحمد سعد البوم حبيبنا ألبوم غنائي
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