تعرف على مكان حفل تامر حسني في عيد الحب

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم في جامعة عين شمس وجامعة حلوان، وذلك بالتزامن مع عيد الحب، الموافق يوم 14 فبراير.

ونشر "حسني" البوستر الخاص بالحفل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق مازحًا: "جامعة عين شمس وجامعة حلوان، حبايب قلبي، إن شاء الله مستنيكم يوم 14 فبراير في يوم الحب ده، أنا ههريكوا حب".

من جانب آخر، تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

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