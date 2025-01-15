فيديو نادر.. في عيد ميلاده كيف احتفل سمير غانم بتكريم أحمد عدوية

كتب-مصطفى حمزة:

جمعت الفنان الراحل سمير غانم، والمطرب الشعبي أحمد عدوية ،الذي رحل عن عالمنا في ديسمبر الماضي علاقة صداقة و أعمال فنية عديدة.

ومع احتفالنا اليوم الأحد بذكرى مولد الفنان الراحل، إذ ولد في مثل هذا اليوم 15 يناير، عام 1937، تكشف بعض تفاصيل كيف احتفل سمير غانم، بتكريم المطرب أحمد عدوية .

الفنان الراحل سمير غانم، ظهر في مقطع فيديو، وهو يقدم حفل، أقامه ومجموعة من نجوم الفن، لتكريم المطرب الشعبي أحمد عدوية، وشاركه الغناء المطرب شفيق جلال، و الفنان يونس شلبي.

وخلال ظهوره في برنامج "واحد من الناس"، تحدث الفنان الراحل سمير غانم، وقال :" أحب أحمد عدوية جدا ، وعند مشاركتة معي ومع محمود عبد العزيز في فيلم (البنات عايزة إيه)، استغليت تواجده في مشهد كان المفروض داخل يضربني بالقلم، وغنيت أغنيته (عم يا صاحب الجمال)".

سمير غانم يقلد أحمد عدوية

الفنان الراحل سمير غانم، شارك مع المطرب أحمد عدوية، في عدة أفلام، منها البنات عايزة إيه، وحسن بيه الغلبان، و فيلم 424.

حفل تكريم عدوية