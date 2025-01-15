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بباقة ورد.. مريم الخشت تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

02:52 م الأربعاء 15 يناير 2025

مريم الخشت

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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مريم الخشت متابعيها على موقع "إنستجرام" صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ظهرت مريم في الصورة بدون مكياج، وهي تحمل باقة ورد.

وانهالت عليها تعليقات من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "يارب يسعدك ويوفقك بحياتك ويحميكي، قمر، من غير مكياج أحلى، عروستنا الحلوة، ماشاء الله حبيبتي".

من جانب آخر،الفنانة مريم الخشت انضمت مؤخرًا لفريق عمل مسلسل "الشرنقة"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025

والمسلسل من بطولة أحمد داود، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، وعمرو وهبة، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب توبة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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مريم الخشت إنستجرام باقة ورد
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