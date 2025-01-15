إلهام شاهين تنشر صورًا جديدة من حفل زفاف نجل زاهي حواس وتوجه تهنئة

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها على "إنستجرام"، بصور جديدة لها مع نجوم الفن أثناء تواجدها في حفل زفاف كريم حواس، نجل عالم الآثار ووزير السياحة المصري الأسبق زاهي حواس، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء.

ونشرت إلهام الصور عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "ألف مبروك زفاف عالية وكريم نجل الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير السياحة والآثار الأسبق، ربنا يسعد العروسين ويفرحكم بأولادهم دكتور زاهي".

شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، ومن أبرز الحضور كان الفنان حسين فهمي، الفنانة يسرا، الفنانة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة لبلبة، الفنان خالد النبوي، والفنانة هالة صدقي.

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين، تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد ومجموعة كبيرة من الفنانين، وإخراج محمد سامي.

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