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درة تحتفل بعيد ميلادها وتشارك متابعيها الصور

02:20 م الأربعاء 15 يناير 2025

الفنانة درة

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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة التونسية درة صورًا من حفل عيد ميلادها الذي صادف يوم 13 يناير.

ونشرت درة الصور عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "شكرًا من كل قلبي على معايداتكم وتمنياتكم لي المليئة بالحب ".

وانهالت عليها التهنئة من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "كل سنة وإنتي طيبة يا ديفا، عيد ميلاد سعيد، سنة سعيد يا دودو، أميرة من أميرات ديزني، كل عام وإنتي بخير يا حلوة".

يذكر أن، آخر أعمال درة فيلم "وين صرنا" من إخراجها وإنتاجها.

فيلم "وين صرنا" يحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

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