بالتايجر.. آيتن عامر تنشر صورة من أحدث ظهور لها على انستجرام

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة آيتن عامر متابعيها على السوشيال ميديا بصور جديدة من أحدث ظهور لها أثناء زيارتها لباريس، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

ونشرت أيتن الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية أنيقة، ارتدت خلالها جامبسوت بتصميم تايجر.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور كالتالي: "عسل يا تونا"، "متألقة دايمًا يا روح قلبي"، "قمر"، "منورة الدنيا"، "أحلى أيتن في الوسط الفني".

يذكر أن، تشارك أيتن عامر بعدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2025، أبرزها مسلسل "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب.

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