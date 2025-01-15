بـ 150 دولار.. فنانة تكشف على الهواء سعر أسد "التيك توك"

كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة عايدة غنيم عن القيمة السعرية لهدية الأسد في "التيك توك"، وذلك أثناء ظهورها ببرنامج "قعدة ستات"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري.

وقالت عايدة: "الحمد لله يا مروة، ربنا يوفقك في حياتك، لو أنتي مش بتشتغلي وعندك التزاماتك، أراهنك هتيجي تقعدي معانا وهتكبسي". لترد مروة قائلة: "عمري ما هادخل أكبس، يشهد عليا التاريخ والناس مع احترامي لكل الناس اللي على التيك توك، ولا عمري هطلب أسد ولا دعم".

ثم وجهت مروة سؤالًا لعايدة قائلة: "هو الأسد بكام يا عايدة؟"، لترد الأخيرة: "بـ 150 دولار، والمفروض ناخد الـ 150 صافي لكن هو بيتشحن بأكثر من كده".

يُذكر أن الفنانة عايدة غنيم بدأت نشاطها الفني في نهاية التسعينات، وحازت على شهرة واسعة بدورها في مسلسل "عائلة الحاج متولي" الذي عرض عام 2001، والذي شارك فيه نور الشريف، ماجدة زكي، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، وآخرون. المسلسل من تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النقلي.

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