أسرة شكري سرحان تُصدر بيانًا بعد تصريحات عمر متولي

كتبت- نوران أسامة:

كشف الإعلامي محسن سرحان عبر حسابه الخاص بموقع "فيس بوك" بيان صادر عن أسرة الفنان الراحل شكري سرحان، وذلك بعد الجدل المثار عقب تصريحات الفنان عمر مصطفى متولي عن الراحل شكري سرحان.



وكتب محسن سرحان: "بيان إعلامي، بعد التشاور مع السفير يحيى شكري سرحان ابن الفنان الكبير شكري سرحان، قررنا الانتظار حتى تنتهي نقابة المهن التمثيلية من التحقيق في الشكوى التي قدمناها بالأمس".

وتابع: "وكلنا ثقة واقتناع بقرار النقابة وعلى رأسها الفنان الدكتور المحترم أشرف زكي، المتحدث الإعلامي لأسرة الفنان شكري سرحان".

وواجه عمر متولي هجومًا بعد حواره مع الفنان أحمد فتحي، في برنامجه "ليك لوك"، على موقع "يوتيوب"، وقال: "إن الفنان الراحل شكري سرحان، نال نجومية، تفوق حجم موهبته، وهو ما أثار غضب أسرة الفنان الراحل، وأصدرت بيانا غاضبا.