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حمادة هلال يوجه رسالة تهنئة لفريق عمل مسلسل "إقامة جبرية"

01:09 م الأربعاء 15 يناير 2025

حمادة هلال

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كتبت- نوران أسامة:

وجه الفنان حمادة هلال رسالة تهنئة لفريق عمل مسلسل "إقامة جبرية"، وذلك بعد عرض أول حلقتين من المسلسل.

ونشر هلال عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، قائلًا: "ألف مبروك على المسلسل الجامد، ما شاء الله كل النجوم وحبايب قلبي. ورسالة خاصة إلى المخرج الكبير أحمد سمير فرج، الله يكرمك، ودائمًا مختلف وناجح وقدم خير".

حقق مسلسل "إقامة جبرية"، ناحًجا واسعًا منذ بداية عرضه على منصة "watch it"، والمسلسل بطولة كلًا هنا الزاهد، أحمد حاتم، صابرين، محمد الشرنوبي، عايدة رياض، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، لطيفة أحمد، وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

حمادة-هلال

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حمادة هلال رسالة تهنئة مسلسل إقامة جبرية
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