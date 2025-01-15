الصور الكاملة.. يسرا وإلهام وإيناس الدغيدي في حفل زفاف نجل زاهي حواس

بـ "الأحمر".. مايا دياب في جلسة تصوير جريئة من أحدث ظهور على "السوشيال

كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء أمس الثلاثاء حفل زفاف كريم حواس، نجل عالم الآثار ووزير السياحة المصري الأسبق زاهي حواس، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، الذين شاركوا العروسين فرحتهما في هذا اليوم المميز.

من أبرز الحضور كان الفنان حسين فهمي، الفنانة يسرا، الفنانة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة لبلبة، الفنان خالد النبوي، والفنانة هالة صدقي.