هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

بـ "الأحمر".. مايا دياب في جلسة تصوير جريئة من أحدث ظهور على "السوشيال

كتبت- سهيلة أسامة:

لفتت الفنانة هيدي كرم الأنظار بإطلالتها الأنيقة في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هيدي صورة جديدة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت هيدي بإطلالة مميزة، ارتدت فيها جمبسوت أنيقاً وجاكيت، وعلّقت عليها قائلة: "أستمتع بساعتي المفضلة" .

يذكر أن، هيدي كرم تشارك في بطولة مسلسل "وتر حساس" الذي يعرض خلال الأيام الجارية على شاشة قناة on، وتجسد من خلاله دور صديقة صبا مبارك التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه "صبا".

مسلسل "وتر حساس" مكون من 45 حلقة وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

كما تشارك هيدي كرم بفيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، محمود البزاوي، خالد سرحان، والعمل من إخراج آيتن أمين.

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