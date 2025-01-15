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محمد مهران يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة رومانسية.. (صورة)

11:50 ص الأربعاء 15 يناير 2025

محمد مهران

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كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان محمد مهران بعيد ميلاد زوجته بتوجيه رسالة رومانسية لها، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، عبّر فيها عن حبه وتقديره لها.

ونشر "مهران" صورة تجمعهما، وعلق عليها: "كل سنة وأنت أحلى وأجمل حاجة في حياتي، بفرح بكل يوم بعيشه معاكي، وبنكبر فيه مع بعض".

وأضاف: "أصلك عشرة سنين كتير أوي، من أول ما كنا صحاب لحد ما بقيتي حبيبتي ومراتي، وربنا رزقنا بأحلى حاجة في حياتنا، زين أنتي رحلة طويلة، بتمناها تكمل لأخر يوم فى عمرى، بحبك".

يذكر أن محمد مهران شارك في مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان.

محمد-مهران-وزوجته

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