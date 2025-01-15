رانيا يوسف: "كان لازم أتحرر من القيود علشان اعمل فلوس"

كتب-مصطفى حمزة:

أكدت النجمة رانيا يوسف، أنها كانت شخصية ملتزمة الطابع، موضحة ان رغبتها في جمع الأموال، كانت وراء حدوث التغير في شخصيتها.

النجمة رانيا يوسف، خلال ظهورها في بودكاست "ريم وحكاويها"، تحدثت عن التغيير الذي حدث في شخصيتها، وقالت، ": "تربيتي عيشتني في رعب طول الوقت، بابا كان ضابط وماما مضيفة، وبابا هو اللي كان طول الوقت معايا أكتر".

وأضافت،: "بابا مكانش قاسي، لكن كنت بترعب منه، إحنا جيل البنات اللي كان طول الوقت عايش خايف، وكان في طقوس مش ممكن أخرج عنها".

وفي حديثها عن دراستها، قالت ،:"أنا أجبرت على دخول آداب إنجليزي وخلصتها في 14 سنة، لكن كان نفسي أدخل معهد السينما وأطلع مخرجة، وده متحققش".

وعن تمردها، ردت النجمة رانيا يوسف،:"كان لازم أتحرر من القيود اللي اتربيت عليها علشان أعمل فلوس وأعمل مستقبلي بالطريقة اللي أنا عايزاها”.

النجمة رانيا يوسف، تشارك في بطولة الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي "، الذي بدأ عرضه مؤخرا، ويضم النجوم ماجد الكدواني، نور اللبنانية، سماء إبراهيم، محمد رضوان، رنا رئيس، ياسمين العبد، ومن تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.