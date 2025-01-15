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بسبب مقلب على الهواء.. شيري عادل تتصدر تريند "جوجل"

11:37 ص الأربعاء 15 يناير 2025

شيري عادل

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كتبت- نوران أسامة:

أثارت الفنانة شيري عادل جدلاً واسعًا وتصدرت تريند محرك البحث "جوجل"، بعد إعلانها قرار اعتزال التمثيل والاتجاه لفتح حضانة للأطفال، وذلك خلال مداخلة هاتفية على الهواء.

وظهرت شيري كضيفة في برنامج "آخر سؤال"، الذي يُعرض على قناة "أبوظبي"، حيث تم إعداد مكالمة هاتفية كجزء من مقلب كوميدي نظمته في الفنانة بشرى، وقالت شيري "أنا أخذت قرار، وعايزة أقولك عليه، بس عايزاكي تشجعيني ده قرار مصيري، ومحتاجاكي تقفي جنبي فيه، أنا قررت اعتزل التمثيل، وهفتح حضانة أطفال".

وعلقت بشرى: "نعم، نعم، لحظة... إيه الكلام الكبير ده؟ إنتي بتهزري، شكلك بتشتغليني"، لترد عليها شيري قائلة: "كنت مفكرة إنك هتوقفي جنبي، المفروض إنك تكوني داعمة لأي قرار ليا".

فأجابت بشرى: "ده كلام غير منطقي، إزاي تعتزلي؟ فيه إيه في البلد وحكيم عايز يعتزل؟ افتحي حضانة واشتغلي، مفيش حاجة هتمنعك"، وردت شيري: "أنا مش بهزر، إيه المشكلة؟ كنت فاكرة إنك هتقفي جنبي"، لتعلق بشرى: "شكلك كده بتشتغليني يا حبيبتي".

يذكر أن الفنانة شيري عادل عرض لها مؤخرًا مسلسل "الوصفة السحرية"، بطولة النجوم: إسلام جمال، هيدي كرم، بسمة داوود، كارولين عزمي، عمر الشناوي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى محمد علي، أسامة عبدالله، سلوى عثمان، رانيا منصور ، عماد رشاد، شروق إبراهيم، محسن صبري، ولقاء سويدان.

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شيري عادل مقلب على الهواء تريند جوجل
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