"لأول مرة اسم 22 مخرج من غزة على بوستر".. رشيد المشهراوي يروج لفيلم "من المسافة صفر"

كتب- مروان الطيب:

يواصل المخرج والمنتج الفلسطيني، رشيد المشهراوي الترويج للفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر"، والذي بدأ عرضه مؤخرًا بدور العرض السينمائي الأمريكي والعالمي.

ونشر رشيد بوستر دعائي جديد للفيلم عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وكتب: "البوستر الرسمي لأفلام غزة من المسافة صفر، لأول مرة على بوستر فيلم سينمائي عالمي اسم 22 مخرج سينمائي من غزة".

كما يواصل المخرج والمنتج العالمي، مايكل مور الترويج لفيلم "من المسافة صفر" الذي يشارك به كمنتج منفذ، ونشر مؤخرًا الملصق الدعائي عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" وكتب: " أصدق أن فيلم واحد عظيم يستطيع أن يغير العالم، من المسافة صفر حكايات من غزة هو ذلك الفيلم، وأنتم ذلك الجمهور، وإذا كان يعرض هذا الفيلم في أي من المناطق المحيطة بكم، أذهبوا وشاهدوه، وأشهدوا هذه التحفة الفنية لـ 22 فنان محبوسين في غزة وشاهدوا الفلسطينيين على حقيقتهم، منهم سائقي أجرة وأمهات، معلمين وفنانين".

وتم اختيار الفيلم الفلسطيني في القائمة المختصرة بفئة "أفضل فيلم أجنبي" وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية الهامة التي تم عرضها طوال عام 2024، ومن المقرر التصفية بينهم ليصلوا إلى 5 أفلام سيتم الإعلان عنها بالترشيحات النهائية يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير بعد تأجيلها أكثر من مرة بسبب حرائق كاليفورنيا.

تدور أحداث فيلم "من المسافة صفر" حول 22 فيلمًا قصيرًا من قلب الأوضاع المؤسفة في قطاع غزة، ويحكي العمل الحكايات التي لا يعرفها العالم الخارجي بصوت اهل القطاع وسط عالم من الحروب المميتة، وهو من إنتاج المخرج الفلسطيني، رشيد مشهراوي، وعرض مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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